ReumaDay Tour: il 25 settembre la seconda tappa all'AOU AL

Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 COMUNICATO STAMPA
ReumaDay Tour: il 25 settembre la seconda tappa all’AOU ALInfo Corner e consulenze gratuite all’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio
Giovedì 25 settembre, dalle ore 10 alle 15, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria ospiterà la seconda tappa del ReumaDay Tour 2025, iniziativa promossa da Will Care con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e delle principali associazioni di pazienti.
L’evento sarà un’occasione di confronto e di ascolto per persone con patologie reumatologiche, caregiver e cittadini, che potranno accedere a consulenze gratuite non diagnostiche con reumatologi, immunologi e dermatologi nel corridoio di destra del Presidio Civile Santi Antonio e Biagio (ingresso da Via Venezia 16), ricevere orientamento sul counselling vaccinale con i medici igienisti, e trovare materiali divulgativi e supporto presso l’Info Corner allestito nel corridoio principale. Sarà inoltre possibile lasciare la propria testimonianza, condividendo buone pratiche, bisogni e difficoltà quotidiane.
Tutti i contributi raccolti confluiranno nel ReumaDay Summit, in programma il 4 dicembre a Torino, momento conclusivo del percorso che coinvolgerà undici ospedali piemontesi con l’obiettivo di restituire alle istituzioni, ai clinici e ai decisori un quadro reale delle esigenze delle persone con patologie reumatologiche e autoimmuni.
«Essere presenti ad Alessandria – ha sottolineato Davide Cutri, presidente di Will Care – rappresenta un passaggio importante di questo percorso, che non è un semplice calendario di appuntamenti ma un vero osservatorio itinerante. L’iniziativa mette in rete istituzioni, clinici e comunità, raccoglie testimonianze e buone pratiche e le trasforma in elementi concreti di riflessione per le politiche sanitarie».

