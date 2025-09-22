(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Lutto nella famiglia di Renato Schifani. Messaggio di cordoglio del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi
“Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Rosario Schifani, fratello del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Docente stimato e uomo di grande cultura, ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla formazione dei giovani, lasciando un’eredità preziosa nel mondo accademico. Al Presidente Schifani e alla sua famiglia rivolgo i sentimenti più sinceri di vicinanza e partecipazione al loro dolore che sentiamo anche nostro”.
