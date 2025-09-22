Close Menu
In migliaia per Ricci, Conte e Bersani: piazza piena a Macerata e cinema sold out a Fano

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

In migliaia per Ricci, Conte e Bersani: piazza piena a Macerata e cinema
sold out a Fano*
In migliaia oggi in piazza a Civitanova Marche e un cinema Politeama sold
out a Fano, con la gente rimasta ad ascoltare la diretta fuori dalla
struttura, per Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla
presidenza della Regione Marche, assieme al Presidente del M5S, Giuseppe
Conte e a Pier Luigi Bersani.
“Sarò il Presidente di tutti, noi non metteremo mai gli interessi di
partito prima di quelli della comunità. La partite è semplice: da una parte
chi si accontenta della mediocrità e vuole la continuità, dall’altra chi
vuole ridare una speranza ai marchigiani e vuole il cambiamento. – dichiara
Ricci – La realtà dei fatti, purtroppo, è evidente: la sanità è peggiorata,
con le liste d’attesa che sono aumentate, la Regione che spende 160 milioni
all’anno per curare i marchigiani fuori dalle Marche e 150.000 marchigiani
hanno smesso di curarsi perché non trovano più risposte nel
pubblico e non hanno i soldi per andare dal privato. Noi chiederemo che la
sanità venga finanziata almeno al 7% del PIL per assumere medici e
infermieri, e dimezzare così le liste d’attesa. – aggiunge – Dopo 5 anni di
Governo, Acquaroli, siccome non ha fatto nulla, sta usando maschera della
Meloni per nascondersi, persino sui manifesti dove Meloni è messa davanti
alla sua faccia. Parlano soltanto di numeri vuoti, di numeri del lotto
lontani dalla realtà, perché pensano così di riuscire ad ingannare i
marchigiani, ma l’unico record che, purtroppo, possono vantare è che in 5
anni non hanno inaugurato un’opera e non hanno portato un soldo nuovo nelle
Marche”.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl