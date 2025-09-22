Close Menu
lunedì 22 Settembre 2025
COMUNICATO STAMPA GRADUATORIE PERITI ELETTROTECNICI

Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 scadenza della graduatoria del concorso per periti elettrotecnici bandito
da Laore.
Il presidente del Comitato Massimiliano Roggio.
*Graduatorie Laore in scadenza: il Comitato dei Periti Elettrotecnici
lancia un appello alla Regione Sardegna*
*CAGLIARI* – A fronte di una persistente carenza di personale tecnico negli
enti e nelle agenzie regionali, si fa sempre più urgente l’appello a
utilizzare le graduatorie dei concorsi Laore, che sono ormai prossime alla
scadenza. A ribadirlo è *Massimiliano Roggio*, presidente del Comitato dei
Periti Elettrotecnici, che chiede alla Regione di agire rapidamente per
assumere gli ultimi idonei rimasti.
“Ci sono solo una decina di idonei in graduatoria, eppure la Regione
continua a ignorare questa risorsa preziosa,” afferma Roggio. “Parliamo di
professionisti qualificati, spesso iscritti all’ordine, che potrebbero dare
un contributo fondamentale sia a livello tecnico che amministrativo.
Utilizzare queste graduatorie non sarebbe un costo, ma un investimento
concreto per i cittadini e le imprese sarde.”
Il Comitato sottolinea la necessità di un’azione immediata da parte degli
uffici regionali. Se non ci saranno risposte concrete, l’alternativa sarà
chiedere una proroga delle graduatorie per evitare il paradosso di bandire
nuovi concorsi per le stesse figure professionali.
“Sarebbe una vera beffa per chi, da quasi quattro anni, aspetta una
chiamata,” conclude Roggio.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl