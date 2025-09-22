(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 AGENDA ASSESSORI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE
Ore 11.30 – L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della delegazione italiana ai mondiali paralimpici di atletica a Nuova Delhi (Salone d’Onore del Coni – piazza Lauro de Bosis, 15).
Ore 12.30 – L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della 2° edizione della Mezza Maratona di Roma (Campidoglio – Sala delle Bandiere).
Ore 18.30 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, organizzato dalla Società Geografica Italiana (Villa Celimontana – Palazzetto Mattei, Sede della Società Geografica Italiana).
