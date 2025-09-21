Ricci con Conte e Bersani domani 22/09 nelle Marche

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Domani, *22 settembre*, *Matteo Ricci*, europarlamentare PD e candidato
alla presidenza della Regione Marche, sarà assieme al Presidente del
M5S, *Giuseppe
Conte*, e a *Pier Luigi Bersani*.
Qui di seguito gli appuntamenti:
*Ore 18:00 – Civitanova Marche (MC)* – Ricci e Bersani – Piazza XX Settembre
*Ore 20:30 – Fano (PU)* – Ricci, Conte e Bersani – Piazza XX Settembre
