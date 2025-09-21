(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 *MO, Ricci: “Anche Regno Unito, Canada e Australia riconosco la Palestina.
Cosa aspetta l’Italia a fare lo stesso? Il silenzio è complice. Con noi al
Governo le Marche lo riconosceranno”*
“Regno Unito, Canada e Australia hanno riconosciuto lo Stato di Palestina.
Un passo avanti importante per affermare il diritto dei palestinesi a
esistere. Cosa aspetta l’Italia a fare lo stesso? Chi resta in silenzio di
fronte al massacro del popolo palestinese è complice.
Noi non saremo complici. Quando saremo al governo delle Marche,
riconosceremo anche noi la Palestina. Un atto di giustizia, un messaggio di
solidarietà e di sostegno,nella speranza che si possa arrivare a una pace
giusta e alla soluzione due popoli, due Stati”, così Matteo Ricci,
europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.
