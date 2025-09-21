(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 *Governo. Fratoianni (Avs), da Meloni e Vannacci deliri e fantasie
pretestuose invece di dare risposte ai problemi degli italiani. Sembra il
giorno di Hallowen…*
Viene il dubbio che il 21 settembre sia la festa di Halloween perché ad
ascoltare Meloni e Vannacci, i loro deliri, le loro fantasie pretestuose,
il dubbio viene.
Noi, a differenza di loro invece, vogliamo occuparci dei problemi degli
italiani a partire dai salari che non bastano più alle famiglie.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs al Tg3.
Abbiamo presentato una legge sblocca stipendi – aggiunge il leader di SI –
per adeguarli automaticamente all’inflazione che cresce. Il governo dia
risposte su questo.
Lo rende noto l’ufficio stampa Roma 21 settembre 2025
(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 *Governo. Fratoianni (Avs), da Meloni e Vannacci deliri e fantasie