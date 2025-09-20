Close Menu
Trending
sabato 20 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Marche

‘Un cambio di Marche’, il tour di oggi Ricci e Schlein tra sanità e territori alluvionati

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 *‘Un cambio di Marche’, il tour di oggi Ricci e Schlein tra sanità e
territori alluvionati*
Si conclude con un ‘Comizio d’Amore per le Marche’, a Macerata, il tour di
oggi di Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche,
assieme alla segretaria nazionale PD, Elly Schlein, che durante il corso
della giornata li hanno visti anche a Pergola (PU), Pianello di Ostra (AN),
Senigallia (AN) e Jesi (AN).
Al mattino Ricci e Schlein hanno partecipato all’inaugurazione della sede
del PD di Pergola, successivamente si sono recati a Pianello di Ostra, per
incontrare la comunità locale, e rendere omaggio alle vittime
dell’alluvione, sotto la targa commemorativa della tragedia del 2022, dove
una tremenda alluvione causò 13 morti.
Nel pomeriggio, in occasione della tappa di Senigallia, hanno tenuto un
comizio in Piazza Roma, ribadendo le proposte per un ‘Cambio di Marche’
mentre, successivamente, a Jesi, si sono recati davanti all’ospedale dove,
con una serie di cartelli, hanno denunciato lo stato della sanità
marchigiana.
Infine, poi, il ‘Comizio d’Amore per le Marche’, a Macerata, per ribadire
l’importanza di un cambiamento per ridare speranza ai marchigiani.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl