(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 *‘Un cambio di Marche’, il tour di oggi Ricci e Schlein tra sanità e
territori alluvionati*
Si conclude con un ‘Comizio d’Amore per le Marche’, a Macerata, il tour di
oggi di Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche,
assieme alla segretaria nazionale PD, Elly Schlein, che durante il corso
della giornata li hanno visti anche a Pergola (PU), Pianello di Ostra (AN),
Senigallia (AN) e Jesi (AN).
Al mattino Ricci e Schlein hanno partecipato all’inaugurazione della sede
del PD di Pergola, successivamente si sono recati a Pianello di Ostra, per
incontrare la comunità locale, e rendere omaggio alle vittime
dell’alluvione, sotto la targa commemorativa della tragedia del 2022, dove
una tremenda alluvione causò 13 morti.
Nel pomeriggio, in occasione della tappa di Senigallia, hanno tenuto un
comizio in Piazza Roma, ribadendo le proposte per un ‘Cambio di Marche’
mentre, successivamente, a Jesi, si sono recati davanti all’ospedale dove,
con una serie di cartelli, hanno denunciato lo stato della sanità
marchigiana.
Infine, poi, il ‘Comizio d’Amore per le Marche’, a Macerata, per ribadire
l’importanza di un cambiamento per ridare speranza ai marchigiani.
(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 *‘Un cambio di Marche’, il tour di oggi Ricci e Schlein tra sanità e