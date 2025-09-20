Close Menu
Trending
sabato 20 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Pontida, Bordoni (Lega): dal Lazio più di 700 persone partite da ogni provincia

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Pontida, Bordoni (Lega): dal Lazio più di 700 persone partite da ogni provincia
Roma, 20 set. – “In queste ore stanno arrivando a Pontida più di 700 persone dal Lazio, con pullman partiti da ogni provincia, gruppi organizzati con spostamenti in treno e decine di auto già in viaggio, in attesa di partecipare domani al consueto appuntamento con la grande festa che tutti gli anni riunisce il popolo della Lega attorno a un ideale di libertà, al sogno identitario di difendere ciò che ci unisce, a partire dai valori comuni, la cultura, la storia, l’idea che la voce dei territori guida le nostre battaglie. La Lega è cresciuta e il progetto di Matteo Salvini che ha realizzato un grande partito nazionale che unisce Sud, Centro e Nord verso l’obiettivo comune di difendere le prerogative di ogni singolo territorio, non cambia ma si evolve, dimostrando capacità di adattamento al contesto sociale ed economico che viviamo. Ma quest’anno sappiamo che ci aspetta una Pontida diversa, nel segno della riflessione, perché la manifestazione del pensiero, di ogni pensiero, sia sempre garantita e tutelata in ogni occasione”.
Lo dichiara il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl