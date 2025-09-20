(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Pontida, Bordoni (Lega): dal Lazio più di 700 persone partite da ogni provincia
Roma, 20 set. – “In queste ore stanno arrivando a Pontida più di 700 persone dal Lazio, con pullman partiti da ogni provincia, gruppi organizzati con spostamenti in treno e decine di auto già in viaggio, in attesa di partecipare domani al consueto appuntamento con la grande festa che tutti gli anni riunisce il popolo della Lega attorno a un ideale di libertà, al sogno identitario di difendere ciò che ci unisce, a partire dai valori comuni, la cultura, la storia, l’idea che la voce dei territori guida le nostre battaglie. La Lega è cresciuta e il progetto di Matteo Salvini che ha realizzato un grande partito nazionale che unisce Sud, Centro e Nord verso l’obiettivo comune di difendere le prerogative di ogni singolo territorio, non cambia ma si evolve, dimostrando capacità di adattamento al contesto sociale ed economico che viviamo. Ma quest’anno sappiamo che ci aspetta una Pontida diversa, nel segno della riflessione, perché la manifestazione del pensiero, di ogni pensiero, sia sempre garantita e tutelata in ogni occasione”.
Lo dichiara il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier