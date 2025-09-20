Close Menu
Inflazione. Grimaldi (AVS): Carne e pesce beni di lusso. Stipendi fermi mentre cresce l'inflazione. Il governo finge di non vedere, noi proponiamo lo Sblocca stipendi

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Inflazione. Grimaldi (AVS): Carne e pesce beni di lusso. Stipendi fermi
mentre cresce l’inflazione. Il governo finge di non vedere, noi proponiamo
lo Sblocca stipendi
+3,5% in estate, dice l’Istat. Ma chi fa la spesa lo sa da mesi: pane,
olio, riso, sapone. Carne e pesce sono ormai beni di lusso. Ogni giorno
milioni di persone devono scegliere cosa togliere, cosa rimandare, cosa
sacrificare. E mentre il potere d’acquisto crolla del 7,5% in quattro anni,
gli stipendi restano fermi come se il tempo non passasse. Meloni evita
accuratamente di pronunciare le parole “salario” e “dignità”.
Lo afferma Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra a Coffee Break su La7.
Serve un salario minimo vero, – prosegue il vicecapogruppo dei deputati
rossoverdi – indicizzato. Servono pensioni che rispettino chi ha lavorato
una vita. Serve uno sblocca stipendi. E sì, per abbassare le tasse ai
lavoratori bisogna alzarle ai ricchi che non le pagano. Ma non è con la
leva fiscale che si alzano gli stipendi: è con la volontà politica di
redistribuire, di investire, di credere che il lavoro debba essere pagato,
non sfruttato.
La verità è che i contratti collettivi non vengono rinnovati perché esiste
una rendita dell’attesa. È quella che vogliamo fermare – conclude Grimaldi
– con la nostra proposta di legge Sblocca stipendi.
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma 20 settembre 2025

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl