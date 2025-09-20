Close Menu
[Comune Palermo] Nomina direttore generale GE.S.A.P dichiarazione Consiglieri Comunali DC Natale Puma e Salvatore Di Maggio

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025
Patrizia Biagi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
“Rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro a Carmelo Scelta,
nuovo direttore della GE.S.A.P. La Sua esperienza e la Sua professionalità
costituiscono un valore prezioso per uno snodo cruciale come l’aeroporto di
Palermo, punto di riferimento non solo per la città ma per tutta la Sicilia
occidentale. Siamo certi che il Suo impegno potrà valorizzare lo scalo,
rafforzandone anche l’immagine e il ruolo strategico nello sviluppo
turistico ed economico del territorio. Auguriamo al direttore Scelta un
percorso ricco di risultati e soddisfazioni, con la convinzione che la Sua
guida contribuirà concretamente alla crescita della nostra comunità”.
Lo dichiarano i Consiglieri Comunali DC Natale Puma e Salvatore Di Maggio

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl