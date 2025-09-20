Close Menu
Trending
sabato 20 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

BLACK POINT SAN BASILIO. PATANÈ: “CORRETTIVI PER TENERE INSIEME SICUREZZA E VIVIBILITÀ QUARTIERE”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 COMUNICATO STAMPA
BLACK POINT SAN BASILIO. PATANÈ: “CORRETTIVI PER TENERE INSIEME SICUREZZA E VIVIBILITÀ QUARTIERE”
Roma, 20 settembre 2025 – “Il cambio di viabilità a via Nomentana e via Casali di San Basilio si è reso necessario a causa dei tanti incidenti stradali, alcuni mortali, che si sono verificati negli ultimi anni”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.
“Come abbiamo già detto – aggiunge Patanè – insieme al cantiere apporteremo dei correttivi che tengano insieme sicurezza stradale e vivibilità del quartiere. Per questo anche su iniziativa del Sindaco abbiamo dato agli uffici del Dipartimento Mobilità il mandato di verificare puntualmente le ipotesi di modifiche da apportare alla viabilità discusse nell’incontro di mercoledì scorso in Campidoglio e di presentare gli approfondimenti richiesti nei prossimi giorni”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl