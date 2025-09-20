(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 COMUNICATO STAMPA
BLACK POINT SAN BASILIO. PATANÈ: “CORRETTIVI PER TENERE INSIEME SICUREZZA E VIVIBILITÀ QUARTIERE”
Roma, 20 settembre 2025 – “Il cambio di viabilità a via Nomentana e via Casali di San Basilio si è reso necessario a causa dei tanti incidenti stradali, alcuni mortali, che si sono verificati negli ultimi anni”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.
“Come abbiamo già detto – aggiunge Patanè – insieme al cantiere apporteremo dei correttivi che tengano insieme sicurezza stradale e vivibilità del quartiere. Per questo anche su iniziativa del Sindaco abbiamo dato agli uffici del Dipartimento Mobilità il mandato di verificare puntualmente le ipotesi di modifiche da apportare alla viabilità discusse nell’incontro di mercoledì scorso in Campidoglio e di presentare gli approfondimenti richiesti nei prossimi giorni”.
