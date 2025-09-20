(ARC) Eventi: Roberti, ogni ragazzo che sceglie lo sport una vittoria

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Trieste, 20 set – “Il messaggio che la Regione intende
trasmettere, attraverso le numerose iniziative promosse durante
l’anno – sia in collaborazione con le singole societ? sportive,
sia in occasioni come questa, che riuniscono molte realt?
associative – ? quello di favorire e incentivare sempre di pi? la
pratica sportiva a ogni livello e in tutte le fasce d’et?
all’interno delle nostre comunit?”.
Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie
locali Pierpaolo Roberti, dopo aver corso la “Maratona per la
salute mentale” e aver portato i saluti alla manifestazione “Vola
alto con lo sport”, promossa dalla Regione e dal CONI regionale.
L’iniziativa ha previsto eventi, incontri e attivit? di
formazione per favorire inclusione e partecipazione in tutte le
et?.
Come ha ricordato il rappresentante della Giunta del Friuli
Venezia Giulia, lo sport ? una risorsa preziosa per il benessere
individuale e collettivo: praticarlo significa migliorare la
qualit? della vita all’interno della comunit?. Che si tratti di
un amatore, di chi indossa per la prima volta le scarpe da
ginnastica o di un atleta abituato a misurarsi regolarmente nelle
competizioni podistiche, l’attivit? sportiva favorisce
l’equilibrio fisico e mentale, contribuendo a superare lo stress
e le sfide quotidiane.
“Oggi – ha aggiunto – ? stata anche un’occasione preziosa per
favorire l’incontro tra diverse realt? del territorio e
valorizzare discipline sportive meno conosciute, che hanno
bisogno di visibilit? per farsi apprezzare e crescere. Un aspetto
fondamentale, perch? permette di trasmettere i valori autentici
dello sport: saper mettersi al servizio della comunit?,
condividere esperienze, educare le nuove generazioni”.
Infine, come ha concluso Roberti, anche se, dopo una lunga
giornata di impegno sotto il sole, non tutti i bambini che si
sono fermati agli stand hanno scelto di iscriversi a una societ?,
il vero risultato resta evidente: ogni ragazzo che si avvicina
allo sport, lasciando per un momento il divano o lo smartphone,
(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Trieste, 20 set – “Il messaggio che la Regione intende