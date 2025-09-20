Appuntamento Stampa Direttore Generale AMA per Puliamo il mondo

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 APPUNTAMENTO DIRETTORE GENERALE AMA
Domani, domenica 21 settembre, alle ore 10:30 il Direttore Generale di AMA, Alessandro Filippi, sarà presente all’appuntamento speciale al Colosseo (punto di ritrovo all’ingresso del Parco di Colle Oppio in via delle Terme di Tito) della campagna nazionale di volontariato “Puliamo il mondo”, promossa da Legambiente
Roma, 20 settembre 2025
Ufficio Stampa AMA
