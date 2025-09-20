(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 *Alluvione, Ricci con Schlein a Pianello di Ostra: “La smettano di mettere
i partiti davanti alla comunità, bisogna velocizzare lavori di messa in
sicurezza”*
“Siamo in luogo di dolore e di ricordo, dove persero la vita 13 persone in
quell’alluvione del 2022, ma è anche un luogo che ci deve spingere ad
andare avanti velocemente con tutto ciò che è necessario per garantire la
sicurezza di questi territori. Per questo mi ha fatto molto arrabbiare una
lettera recente che è girata ed ha provato a strumentalizzare anche una
tragedia come questa, perché si dice che l’unico modo per continuare i
lavori di messa in sicurezza è dare continuità al Governo regionale. È una
cosa che non si può sentire ma che dà l’idea di come, purtroppo, anche
davanti a queste tragedie mettano prima gli interessi di partito che quelli
della comunità”, così Matteo Ricci, davanti alla targa commemorativa a
Pianello di Ostra, assieme alla segretaria nazionale del PD, Elly Schlein.
“Noi già mesi abbiamo ribadito il nostro impegno, ascoltando le comunità e
raccogliendo le loro priorità. Dobbiamo mettere a terra i soldi che sono
stati stanziati e cercarne altri se non basteranno. – dichiara Ricci – Lo
faremo per i cittadini, a prescindere dai colori politici, lo faremo perché
è giusto, perché chi ha subito una tragedia come l’alluvione che c’è stata
qui, ha bisogno di essere aiutato così come il territorio ha va messo in
sicurezza. Non ci sono altri discorsi politici da fare e non vengo qui a
dirvi che se dire ciò che hanno detto loro significa non avere alcuna
cultura istituzionale”, conclude.
