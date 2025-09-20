Close Menu
(ACON) SPORT. BORDIN A S.GIORGIO: SANGIORGINA VOLLEY RIFERIMENTO PER COMUNIT

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 (ACON) San Giorgio di Nogaro, 20 sett – Atmosfera di festa al
palazzetto dello sport per la presentazione ufficiale delle
squadre della Sangiorgina Volley per la stagione 2025/2026.
All’evento, che ha radunato atleti, famiglie e appassionati, ha
preso parte anche il presidente del Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, testimoniando la vicinanza
delle istituzioni al mondo dello sport dilettantistico.
“Queste realt? sportive – ha dichiarato Bordin – rappresentano un
punto di riferimento fondamentale per i nostri ragazzi e per le
famiglie. La Sangiorgina Volley ? un esempio di come l’impegno e
la passione possano creare comunit?, educazione e valori
positivi. Come istituzioni abbiamo il dovere di sostenere e
valorizzare chi promuove lo sport soprattutto del settore
giovanile”.
Il presidente ha poi sottolineato l’importanza del lavoro delle
societ? sportive per il territorio: “Il Friuli Venezia Giulia ha
una grande tradizione sportiva e la volont? di investire su di
essa. Manifestazioni come questa dimostrano che le nostre
comunit? sanno fare squadra non solo in campo, ma anche fuori,
creando legami e opportunit? per i giovani e contribuendo alla
crescita sociale ed economica del territorio”.
Il presidente della Sangiorgina, Andrea Casotto, ha voluto
ringraziare tutti, rimarcando “la forza della squadra e
l’importanza del fare gruppo”.
Per il sindaco Pietro Del Frate “la Sangiorgina ? una societ? che
ha saputo crescere e, soprattutto, ha saputo aggregare moltissimi

