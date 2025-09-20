A ottobre parte il senso unico a Badia Pozzeveri via dei Centoni e via della Fossetta | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Grazie e buon lavoro
*A OTTOBRE PARTE IL SENSO UNICO A BADIA POZZEVERI VIA DEI CENTONI E VIA
DELLA FOSSETTA*
*Altopascio, 20 settembre 2025 – *A ottobre partirà la *sperimentazione
sulla modifica della viabilità a Badia Pozzeveri*, con l’introduzione
del *senso
unico in via dei Centoni* e *via della Fossetta*, inclusi i due ponti che
attraversano l’autostrada. Questa mattina, sabato 20, il sindaco Sara
D’Ambrosio, gli assessori Francesco Mastromei, Daniel Toci, Alessio
Minicozzi, Adamo La Vigna e Valentina Bernardini e i consiglieri comunali
Marco Ciranna, Alessandro Remaschi, Federica Biagetti e Rina Romani hanno
incontrato i cittadini della frazione direttamente coinvolti dalla
modifica, casa per casa e porta a porta nelle corti e lungo la strada:
nelle corti Tocchini, Casali, Marconi e Cerro, lungo via dei Centoni e via
della Fossetta, quindi in via Martiri delle Foibe.
In particolare il senso unico sarà così strutturato: la parte iniziale di
via della Fossetta, lato via Bientina (all’altezza del Centro di raccolta
Ascit) resterà a doppio senso di marcia, per poi diventare a senso unico
(direzione via Catalani) in via dei Centoni fino a via Catalani, che resta
a doppio senso. Diventa invece a senso unico anche via IV Novembre da via
Catalani direzione via della Fossetta e quindi tutta via della Fossetta
fino all’intersezione con via dei Centoni. A senso unico anche i ponti
autostradali.
“Siamo andati a parlare direttamente con i cittadini – spiega il sindaco –
per rendere più partecipata e condivisa possibile l’introduzione di questa
sperimentazione, che cambierà la vivibilità della frazione di Badia
Pozzeveri. Un’iniziativa che abbiamo voluto intraprendere anche in seguito
alla raccolta firme che alcuni cittadini hanno avviato nelle scorse
settimane, per spiegare la novità. Si tratta di un cambiamento e come tale
in qualcuno può destare contrarietà, mentre altri lo chiedono da tempo:
occorre provare per migliorare la sicurezza e la qualità della vita della
frazione stessa, che vive una pressione del traffico anche proveniente da
altre zone. Anche oggi ci siamo confrontati in modo costruttivo e positivo,
con la volontà di arrivare concretamente a una soluzione che consenta ai
residenti di vivere meglio e in sicurezza in queste zone, che sono belle
anche per fare passeggiate o per mantenere una identità di comunità. Con i
sensi unici, infatti, potremo realizzare percorsi ciclopedonali sicuri, che
consentano alle persone di spostarsi a piedi o in bicicletta per
raggiungere le diverse zone della frazione”.
Con l’avvio della modifica alla viabilità sarà predisposta anche la nuova
segnaletica sia orizzontale che verticale.
