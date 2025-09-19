Close Menu
venerdì 19 Settembre 2025
Università

NOTA STAMPA – Immatricolazioni: riaperture e proroghe

By
(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 NOTA STAMPA
IMMATRICOLAZIONI: RIAPERTURE E PROROGHE
Per Biologia e Ingegneria civile e ambientale iscrizioni fino al 30 settembre (ore 12).
Fino al 28 novembre per Civiltà e Lingue straniere moderne, Studi Filosofici, Lettere, Beni artistici, librari e dello spettacolo, Global Studies for sustainable local and international development and cooperation
Parma, 19 settembre 2025 – L’Università di Parma comunica alcune proroghe e riaperture immatricolazioni.
Sono riaperte fino al 30 settembre (ore 12) le immatricolazioni al corso di laurea in Biologia.
Sono prorogate al 30 settembre (ore 12) le immatricolazioni al corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale.
Sono prorogate al 28 novembre le immatricolazioni per 5 corsi:
* Civiltà e Lingue straniere moderne
* Studi Filosofici
* Lettere
* Beni artistici, librari e dello spettacolo
* Global Studies for sustainable local and international development and cooperation
La procedura per effettuare l’immatricolazione è interamente online: sul sito web di Ateneo occorre seguire le istruzioni per i corsi ad accesso libero (https://www.unipr.it/accesso-libero)
Info:
http://www.unipr.it,
Ufficio Stampa
U.O. Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale
Università degli Studi di Parma
Via Università, 12 – 43121 Parma
http://www.unipr.it


