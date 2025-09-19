Close Menu
venerdì 19 Settembre 2025
Fwd: San Francesco, Patrono degli Animali: la Guardia Nazionale Ambientale accoglie con soddisfazione il ripristino della Festa Nazionale

By
Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 La Guardia Nazionale Ambientale, tramite il dirigente generale del
settore fondamentale Niccolò Francesconi, esprime profonda soddisfazione
per la decisione di ripristinare la Festa Nazionale dedicata a San
Francesco d’Assisi, universalmente riconosciuto come patrono degli
animali e della natura.
Questa ricorrenza rappresenta un’occasione preziosa per promuovere
valori di armonia, compassione e rispetto verso ogni forma di vita. In
un’epoca in cui la tutela ambientale e il benessere animale sono temi
di crescente urgenza, celebrare San Francesco assume un significato
ancora più profondo e necessario.
La Guardia Nazionale Ambientale sottolinea l’importanza di trasformare
questa giornata in un momento di riflessione anche sui numerosi reati
contro animali indifesi, come purtroppo dimostrano molti fatti di
cronaca. È fondamentale che la cultura del rispetto e della protezione
degli animali parta dalle scuole, coinvolgendo fin da piccoli le nuove
generazioni.
L’auspicio è che la Festa Nazionale possa diventare un volano per
iniziative educative, campagne di sensibilizzazione e azioni concrete
volte anche alla salvaguardia degli animali
Guardia Nazionale Ambientale
Dirigente Generale Settore Fondamentale
Dott. Niccolo’ Francesconi

