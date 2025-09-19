Cs.n.426 + foto – 427 + foto + 428 + grafica

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Ufficio Stampa
Comunicato n.428
Anticipata la conferenza stampa su
“Ragusa Città Europea dello Sport 2027”
La conferenza stampa sulla candidatura di Ragusa a “Città Europea dello Sport 2027”, prevista in origine per le 12:30 di lunedì 22 settembre, è stata anticipata alle ore 12:00 dello stesso giorno. La sede rimane invariata: l’ex Scuola dello Sport, attuale sede del corso di laurea in Scienze Motorie.
La decisione di anticipare l’evento è stata presa per motivi logistici legati ai membri della Commissione di Valutazione.
La conferenza stampa si terrà al termine della visita della Commissione e vedrà la partecipazione del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore allo Sport Simone Digrandi, del presidente di ACES Italia Vincenzo Lupattelli e del delegato provinciale CONI Roberto Chiaramonte.
Giovanni Iacono
