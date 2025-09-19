Close Menu
Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Smartphone, ludopatia, gioco e neuroscienze. Questo e altro a… “A che gioco giochiamo?”

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Modena, 19 settembre 2025
Comunicato stampa
Smartphone, ludopatia, gioco e neuroscienze. Questo e altro a… “A che gioco giochiamo?”
Con l’Ausl riflessione a 360° sul valore del gioco per le relazioni e il benessere mentale
L’Azienda USL di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena, organizza l’evento pubblico “A che gioco giochiamo?”, un incontro dedicato all’esplorazione del ruolo del gioco nella vita umana attraverso le lenti delle neuroscienze e della psicologia.
L’iniziativa si terrà domani, sabato 20 settembre, dalle 9.00 alle 12.00, presso la Sala conferenze Palazzina Pucci (Via Largo Mario Pucci, 40 – Modena): esperti del settore si confronteranno su temi cruciali come lo sviluppo psicomotorio, le sfide adolescenziali, le dipendenze da gioco e l’impatto degli smartphone in età evolutiva.
Tra gli interventi, i professionisti della neuropsichiatria infantile, psicologi e psicoterapeuti, con la moderazione di Graziella Pirani, Direttrice della Neuropsichiatria infantile Ausl Modena. L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.
Un’occasione preziosa per riflettere insieme su come il gioco, in tutte le sue forme, influenzi la nostra crescita, le relazioni e il benessere mentale.
Per maggiori informazioni: http://www.ausl.mo.it
Programma dell’incontro:
Saluti istituzionali:Francesca Maletti, Vicesindaca e Assessora alla Sanità Comune di ModenaAndrea Spanò, Direttore Distretto sanitario di Modena
Gioco e neuroscienze: l’importanza del gioco per lo sviluppo psicomotorioStefania Vicini, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta – Responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Distretto di Sassuolo
Le sfide degli adolescenti sono sempre le stesse…è cambiato il contestoSimona Gianelli, psicologa e psicoterapeuta – Psicologia clinica, Centro adolescenza e Psicologia clinica adulti
Quando il gioco diventa patologiaGiorgia Pifferi, psicologa e psicoterapeuta – Direttrice Dipendenze patologiche Area Sud
Smartphone in età evolutiva: rischi e opportunità nell’era digitaleCinzia Sgarbi, psicologa e psicoterapeuta – Responsabile f.f. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Distretto di Castelfranco Emilia

