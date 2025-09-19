(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Caivano, Durigon: chi era rimasto fuori da mercato lavoro oggi trova opportunità
Roma, 19 set. – “Le buone politiche del Governo, che con la campagna itinerante ‘C’è Posto per Te’ promossa da Sviluppo Lavoro Italia del Ministero del Lavoro hanno portato a 300 assunzioni in un territorio difficile come Caivano, hanno dimostrato tutta la loro efficacia, avvicinando al mercato del lavoro chi negli ultimi anni è rimasto lontano, senza sapere quali fossero le opportunità e le richieste del proprio territorio. Oggi queste persone trovano un’opportunità, perché attraverso le attività che stiamo mettendo in campo hanno consapevolezza di ciò che il proprio territorio richiede e allo stesso tempo è in grado di offrire. Riuscire a incrociare domanda e offerta, parlare in maniera chiara a chi per anni è rimasto fuori da ogni occasione occupazionale, a partire dai giovani e dalle donne, è un obiettivo che ci siamo posti e oggi possiamo dire che i risultati si vedono”.
Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.
