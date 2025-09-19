(ARC) Lavoro: Recruiting Day Young, quattro aziende incontrano i giovani

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Trieste, 19 set – La Regione, in collaborazione con il Comune
di Udine e l’Informagiovani, promuove il Recruiting Day Young,
un’iniziativa che ? stata presentata oggi ed ? dedicata ai
giovani under 35 in cerca di nuove opportunit? professionali.
L’appuntamento, organizzato dall’assessorato al Lavoro guidato
dall’assessore Alessia Rosolen, ? fissato per gioved? 16 ottobre
nella sede dell’Informagiovani di Udine (viale Ungheria 39). I
partecipanti potranno sperimentarsi in un format innovativo: 20
minuti complessivi per quattro colloqui conoscitivi da 5 minuti
ciascuno con aziende caratterizzate da team giovani e orientati
alla crescita.
Le imprese coinvolte sono: Decathlon, Despar – Aspiag Service,
McDonald’s e MediaWorld.
L’obiettivo ? offrire ai candidati un “allenamento” concreto a
presentarsi in modo efficace e immediato, valorizzando competenze
e potenzialit? in un tempo ridotto.
La partecipazione ? gratuita, con iscrizione obbligatoria entro
il 13 ottobre. Gli ammessi riceveranno conferma via email con le
indicazioni operative.
