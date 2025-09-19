(ARC) Eventi:Zilli, la storia dell’Udinese Calcio come un simbolo del Friuli

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 L’assessore ? intervenuta a Gemona del Friuli al Forum del
Messaggero Veneto con il patron bianconero Pozzo e gli ex
calciatori Sensini e Poggi
Gemona del Friuli, 19 set – “La storia dell’Udinese Calcio ? un
esempio concreto della volont?, della caparbiet? e della
lungimiranza dei suoi protagonisti, fatta di momenti complicati e
di momenti esaltanti, di giovani promettenti e di campioni, e di
un patron, Giampaolo Pozzo, friulano e capitano d’azienda, capace
di far crescere negli ultimi 39 anni la sua squadra come un buon
padre di famiglia e la sua societ? come un’impresa, che ha dato e
continua a dare lustro al nostro territorio. La presenza questa
sera di due beniamini della tifoseria come Poggi e Sensini ? la
conferma che i valori condivisi, come lo spirito di sacrificio,
il lavoro, la schiettezza, la forza di rialzarsi dopo le
sconfitte e il senso di comunit?, restano i cardini su cui si
costruiscono non solo le grandi vittorie in campo, ma soprattutto
l’amicizia e il rispetto reciproco fuori dal campo, dove essere
uomini ? importante come essere campioni”.
Lo ha affermato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara
Zilli, intervenendo questa sera nel rinnovato Palazzo Fantoni di
Gemona del Friuli, in occasione dell’evento “La storia
dell’Udinese Calcio tra successi e glorie”, promosso dal Gruppo
Nord Est Multimedia e dal Messaggero Veneto a pochi mesi dal
cinquantesimo anniversario del terremoto.
Accanto all’assessore Zilli erano presenti lo storico patron
dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, il direttore generale Franco
Collavino e due protagonisti della storia bianconera, gli ex
calciatori N?stor Sensini e Paolo Poggi, che hanno condiviso con
il pubblico i ricordi dei loro anni trascorsi a Udine, tra
esperienze di campo e aneddoti legati alla loro vita quotidiana,
vissuta a stretto contatto con i tifosi, dei quali sono diventati
ben presto veri beniamini.
“Sensini e Poggi – ha osservato Zilli -, nonostante siano, il
primo argentino e il secondo veneziano, sono riusciti senza
fatica a diventare parte della comunit? friulana, di cui hanno
condiviso i valori pi? profondi, diventando esempio per i propri
compagni e punti di riferimento per i sostenitori bianconeri, che
li hanno sentiti da subito parte della comunit?. Hanno dimostrato
con costanza, passione, abnegazione e cultura del lavoro che
anche i traguardi che sembrano impossibili si possono raggiungere
con il giusto spirito di squadra e determinazione”.
Zilli ha poi ricordato il legame speciale tra l’Udinese e i
Fogol?rs Furlans nel mondo, “un filo che unisce la nostra gente
all’Estero con la Piccola Patria, con lingua friulana e con la
squadra bianconera, vissuta come vero simbolo di appartenenza e
motivo di orgoglio”.
“Un ringraziamento particolare al Gruppo Nord Est Multimedia per
aver scelto questa sede per questo importante Forum – ha concluso
Zilli -, che ha toccato anche i temi delle cadute e delle
