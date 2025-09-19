Close Menu
AMBIENTE – DOMANI 20/9 LE PIANTE SALVA ARIA NEI MERCATI CONTADINI DI MILANO E BRESCIA

Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 N. 70 – 19 settembre 2025
Domani sabato 20 settembre, dalle ore 9.30, a Milano e Brescia
Ambiente, le piante salva aria
nei mercati di Campagna Amica
Alla scoperta delle varietà che combattono l’inquinamento indoor
Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, si torna a passare più tempo negli spazi al chiuso. Per questo nei mercati contadini di Campagna Amica arriva una giornata dedicata alle piante salva aria, che ci possono aiutare a depurare dagli inquinanti gli ambienti interni di case, uffici e scuole, combattendo così la cosiddetta “sindrome dell’edificio malato”.
L’iniziativa è della Consulta Florovivaismo della Coldiretti e di Campagna Amica con appuntamenti dedicati nella giornata di domani sabato 20 settembre, dalle ore 9.30, nei mercati contadini lungo lo Stivale. In Lombardia – precisa la Coldiretti regionale – doppio appuntamento nei farmers’ market coperti di Milano, in via Friuli 10/a, e di Brescia, in piazzetta Cremona 14/A.
Gli esperti florovivaisti della Coldiretti spiegheranno come scegliere le piante italiane da interno più adatte a combattere il cosiddetto “inquinamento indoor”, catturando sostanze tossiche e rilasciando ossigeno, così da migliorare il benessere di bambini e adulti, oltre che abbellire al tempo stesso gli spazi.
