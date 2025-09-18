Close Menu
giovedì 18 Settembre 2025
RIFORMA GIUSTIZIA. MORRONE (LEGA): SUPERATA TERZA TAPPA, DOPO DECENNI LUCE IN FONDO AL TUNNEL

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 RIFORMA GIUSTIZIA. MORRONE (LEGA): SUPERATA TERZA TAPPA, DOPO DECENNI LUCE
IN FONDO AL TUNNEL
Roma, 16 set. “Sì alla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e
giudici, sì a due CSM come conseguenza della separazione delle carriere, sì
al sorteggio perché l’indipendenza e l’efficienza della magistratura si
assicurano anche con il contenimento dello strapotere delle correnti dentro
un unico CSM, sì all’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia che
garantisca decisioni imparziali sugli illeciti disciplinari a carico di
magistrati. Quattro ‘sì’ per ridare fiducia agli italiani sia in una
giustizia giusta, dove ci sia effettiva parità tra difesa e accusa e
terzietà e imparzialità del giudice rispetto alle parti, sia in una
magistratura autonoma e indipendente al proprio interno, più fedele al
principio di soggezione alla legge che influenzata dal cosiddetto
‘creazionismo giudiziario’. Nessuna delle critiche espresse contro la
riforma coglie nel segno. Abbiamo sentito solo parole in libertà e slogan
vuoti e ripetitivi. È da escludere tassativamente, in particolare, che la
riforma sia finalizzata a porre il Pm alle dipendenze dell’esecutivo,
semmai si punta a rendere la pubblica accusa più libera e meno condizionata
da ragioni di colleganza interna, né c’è alcuna forma di collisione con i
principi costituzionali che continuano a essere espressamente previsti.
L’odierno voto positivo alla Camera, il terzo, ci fa vedere la luce in
fondo al tunnel. La riforma attesa da decenni è in dirittura d’arrivo”.
Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, delegato del Dipartimento
Giustizia della Lega.

