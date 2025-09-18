Close Menu
Principio di incendio nella Caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo a Firenze nessun danno al Museo

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 *COMUNICATO STAMPA*
*Principio di incendio nella Caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo a
Firenze nessun danno al Museo *
Alle 19.00 di stasera i Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti in
Piazza Duomo per estinguere un principio di incendio all’interno della
Caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo causato da un apparecchio
elettrico a batteria messo in carica dai gestori per conto di terzi.
Il Museo, dopo un primo intervento del personale dell’Opera, è stato
evacuato come da piano di emergenza e non ha riportato danni. Il personale
della caffetteria, che ha respirato i primi fumi della combustione
sprigionati dalla batteria, è stato trasportato all’ospedale per
accertamenti.
Firenze, 18 settembre 2025
*Ambra Nepi*
*Responsabile Ufficio Stampa Opera di Santa Maria del Fiore*
Tessera Ordine dei giornalisti n.134576
Opera di Santa Maria del Fiore
http://www.duomo.firenze.it
Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi
eventuali allegati sono riservati ed in ogni caso destinati esclusivamente
alle persone fisiche, alle/a Società/Ente/i ovvero a soggetti diversi come
indicati nello spazio riservato ai riceventi (anche in cc). La
comunicazione, diffusione, distribuzione e/o riproduzione per qualsivoglia
motivo/fine del contenuto incluso nella presente e-mail e/o degli annessi
allegati (ove presenti) da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, ai sensi di legge e delle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali (GDPR – General Data Protection Regulation

