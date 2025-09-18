(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 *COMUNICATO STAMPA*
*Principio di incendio nella Caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo a
Firenze nessun danno al Museo *
Alle 19.00 di stasera i Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti in
Piazza Duomo per estinguere un principio di incendio all’interno della
Caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo causato da un apparecchio
elettrico a batteria messo in carica dai gestori per conto di terzi.
Il Museo, dopo un primo intervento del personale dell’Opera, è stato
evacuato come da piano di emergenza e non ha riportato danni. Il personale
della caffetteria, che ha respirato i primi fumi della combustione
sprigionati dalla batteria, è stato trasportato all’ospedale per
accertamenti.
Firenze, 18 settembre 2025
*Ambra Nepi*
*Responsabile Ufficio Stampa Opera di Santa Maria del Fiore*
