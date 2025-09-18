Close Menu
giovedì 18 Settembre 2025
NOTA FARNESINA – LA FARNESINA FAVORISCE IL COORDINAMENTO FRA LE FIERE ITALIANE NEL MONDO

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

Nota Farnesina – La Farnesina favorisce il coordinamento fra le Fiere italiane nel mondo
All’insegna del Piano Export lanciato dal Governo per raggiungere 700 miliardi di esportazioni entro il 2027, si è riunito ieri a Milano il primo tavolo per l’internazionalizzazione del sistema fieristico. Incontro promosso dalla Farnesina con MIMIT, MASAF, Conferenza delle Regioni, i principali attori istituzionali che sostengono le manifestazioni fieristiche (ICE, SACE, Simest e CDP), le due associazioni di riferimento del settore, AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) e It-EX (Italian Association of International Exhibitions), con i loro associati.
I presidenti delle due associazioni, Maurizio Danesi e Raffaele Napoleone, hanno espresso la volontà di lavorare a un’intesa per favorire il rilancio del settore in ottica internazionale, tanto per rafforzare le manifestazioni fieristiche nazionali quanto per promuovere progetti innovativi sui mercati esteri. La volontà di collaborazione è stata ribadita anche dal Presidente della Fondazione Fiera di Milano Giovanni Bozzetti.
I partecipanti hanno convenuto che, nel contesto di incertezza nei mercati mondiali, azioni di sistema sono necessarie per rafforzare le capacità del sistema fieristico di rispondere alle necessità delle filiere produttive esportatrici e per consolidare il proprio posizionamento internazionale. L’Italia si colloca al quarto posto a livello mondiale per superficie fieristica coperta, dopo Cina, USA e Germania.
“Il sistema fieristico italiano rappresenta un pilastro strategico per l’internazionalizzazione delle nostre imprese e un potente moltiplicatore delle esportazioni” ha ricodato il ministro degli Esteri Antonio Tajani e evidenziando l’importanza del “gioco di squadra tra istituzioni, a partire da MAECI e ICE, e sistema fieristico nell’ottica di perseguire insieme il risultato dell’incremento dell’export verso il traguardo dei 700 miliardi”.

