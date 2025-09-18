Close Menu
NOTA FARNESINA – CARICO UMANITARIO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA ATTERRATO OGGI IN SIRIA

Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Nota Farnesina – Carico umanitario della Cooperazione Italiana atterrato oggi in Siria
È atterrato oggi a Damasco un carico umanitario della Cooperazione italiana destinato a sostenere la ripresa del settore ospedaliero siriano. Il volo è decollato dalla Base di Pronto intervento umanitario del Programma Mondiale Alimentare Onu di Brindisi.
Con l’invio di materiali elettromedicali tra cui defibrillatori, ventilatori pediatrici ed ecografi, la Farnesina fornirà strumenti tecnologici avanzati per il miglioramento della capacità diagnostica e terapeutica delle strutture ospedaliere siriane. Il materiale sanitario sarà impiegato per sostenere i centri medici in condizioni di emergenza, contribuendo a garantire cure di qualità e a salvaguardare la salute delle popolazioni più vulnerabili.
L’intervento, richiesto dalle Autorità siriane, rappresenta un concreto passo verso il rafforzamento del sistema sanitario del paese e un segno tangibile dell’impegno dell’Italia a sostegno della transizione del paese dalla fase emergenziale a quella della ricostruzione.

