giovedì 18 Settembre 2025
Lega: Monti, "Sanità al centro, a Pontida uno stand dedicato per ascoltare e condividere le nostre proposte"

Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Monti (Lega): “Sanità al centro, a Pontida uno stand dedicato per ascoltare e condividere le nostre proposte”
Roma,  18 set. – Si è riunito oggi a Roma il Dipartimento Sanità della Lega, guidato dal responsabile nazionale Emanuele Monti, per fare il punto sul lavoro in corso e per programmare le iniziative che accompagneranno la prossima edizione di Pontida.
“La sanità è una priorità assoluta per la Lega e per il nostro Paese” – ha dichiarato Monti – “per questo a Pontida avremo uno stand interamente dedicato, dove i cittadini potranno confrontarsi con i nostri esperti, portare proposte, suggerimenti e segnalazioni, così da costruire insieme un modello sanitario più vicino alle persone e ai territori”.
Nel corso dell’evento sarà distribuito anche un volantino che riassume in 10 punti le linee guida della Lega per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale: dall’abbattimento delle liste d’attesa al rafforzamento della medicina territoriale, dalla valorizzazione degli operatori sanitari alla digitalizzazione dei servizi.
“Il popolo di Pontida è il cuore pulsante della nostra comunità politica” – ha concluso Monti – “e raccogliere direttamente da loro osservazioni e contributi ci permetterà di rendere le nostre proposte ancora più concrete ed efficaci”.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier

 

