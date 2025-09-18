Close Menu
Bardi sulla vicenda del 35enne di Abriola scomparso

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

“Continuerò a seguire personalmente l’evoluzione di questa vicenda, con la fiducia che i nostri sforzi congiunti possano portare presto a un esito positivo”. Il Presidente esprime la vicinanza sua e di tutta la comunità lucana alla famiglia dell’uomo di cui non si hanno notizie da giorni.
“Seguo con grande attenzione e apprensione le ricerche di Nunzio Sblendido, il 35enne originario di Abriola, di cui non si hanno notizie da diversi giorni. In queste ore difficili – sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi – desidero esprimere la mia vicinanza e quella di tutta la comunità lucana alla sua famiglia, che sta vivendo momenti di grande angoscia. A loro va il mio pensiero più sincero, insieme alla speranza che Nunzio possa essere ritrovato presto e in buone condizioni di salute. Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Protezione Civile e tutti i volontari che, con professionalità e spirito di solidarietà, stanno battendo palmo a palmo la zona della Sellata, dove è stata ritrovata la sua auto. Il loro impegno – conclude il Presidente – è la dimostrazione concreta di quanto la nostra terra sappia stringersi nei momenti di difficoltà. Continuerò a seguire personalmente l’evoluzione di questa vicenda, con la fiducia che i nostri sforzi congiunti possano portare presto a un esito positivo”.

