(ARC) Oscar Bilancio:Rosolen, con ddl innovazione sociale Fvg coglie bisogni

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Trieste, 18 set – “La sostenibilit? ? il tema della tappa
triestina del roadshow Ferpi dal titolo ‘Il tempo non si ferma’
che porter? all’attribuzione dell’Oscar di Bilancio: ebbene
proprio oggi inizia il suo percorso in Consiglio regionale il
disegno di legge sull’innovazione sociale, uno strumento che la
Giunta del Friuli Venezia Giulia ha voluto perch? crede nella
responsabilit? della politica, capace di leggere in proiezione i
cambiamenti sempre pi? veloci della societ? e di perseguire la
qualit? di vita di tutti i cittadini”.
? la riflessione che l’assessore regionale al Lavoro e alla
Famiglia Alessia Rosolen ha portato alle battute iniziali
dell’evento sull’Oscar di Bilancio ospitato nel Salone di
Rappresentanza della Regione a Trieste e curato dalla Federazione
relazioni pubbliche italiana insieme a Universit? Bocconi e Borsa
Italiana, evento che rientra nell’itineriario il cui punto
d’arrivo sar? il premio consegnato il prossimo 20 dicembre a
Piazza Affari a Milano.
Rosolen ha evidenziato come la Regione abbia stimolato e favorito
il reporting delle imprese. “Abbiamo accompagnato molteplici
percorsi di certificazione – cos? l’assessore – nella convinzione
che i bilanci permettono di interpretare i cambiamenti della
societ? e di anticipare i bisogni ai quali occorrer? dare
risposta. Queste fotografie devono tenere conto di un contesto
che ? fatto di persone, di organismi intermedi e di relazioni con
le parti sindacali, datoriali e con il terzo settore”.
Il presidente di Ferpi Filippo Nani ha insistito sulla valenza
dell’Oscar di Bilancio come racconto improntato al rigore, alla
responsabilit? e alla chiarezza secondo l’etica della
comunicazione, mentre il moderatore dell’incontro Cristiano
Degano ha ricordato che il premio, giunto alla sessantunesima
edizione, ? il pi? autorevole, prestigioso e longevo sul
reporting delle aziende italiane.
