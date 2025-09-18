(ARC) Infrastrutture: Amirante, diaframma Brennero opera strategica

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 L’assessore ha presenziato alla cerimonia di abbattimento con la
premier Meloni
Udine, 18 set – “La Galleria di base del Brennero ? un’opera
strategica per l’Italia e per l’Europa: segna un passo avanti
decisivo verso una mobilit? moderna, sicura e sostenibile, capace
di rafforzare la competitivit? del nostro sistema logistico e
produttivo”.
Con queste parole l’assessore regionale alle Infrastrutture e
Territorio, Cristina Amirante, ha rappresentato oggi il Friuli
Venezia Giulia a Bolzano, alla cerimonia di abbattimento del
diaframma del cunicolo esplorativo, alla presenza della
presidente del Consiglio Giorgia Meloni e delle autorit? italiane
e austriache.
La conclusione dello scavo consente per la prima volta un
collegamento ferroviario sotterraneo tra Italia e Austria. Con i
suoi 55 chilometri (destinati a diventare 64 con la
circonvallazione di Innsbruck) la Brenner Basistunnel (Galleria
di Base del Brennero/BBT) sar? la galleria ferroviaria pi? lunga
al mondo e rappresenta il cuore del corridoio TEN-T
Scandinavo-Mediterraneo.
“L’attuale linea del Brennero ha una capacit? limitata – ha
ricordato Amirante – mentre il nuovo tunnel permetter? di
spostare pi? merci dalla strada alla rotaia, riducendo
l’inquinamento e accorciando i tempi di percorrenza. Rappresenta
anche una leva economica fondamentale, perch? l’Italia dispone di
una piattaforma logistica naturale, fatta di porti e di un
sistema entroterra che sostiene la crescita delle nostre
imprese”.
“Il Friuli Venezia Giulia non poteva mancare a questo
appuntamento storico, parte integrante di una rete molto pi?
ampia” ha sottolineato Amirante, ricordando che “il valico di
Tarvisio svolge un ruolo cruciale nell’accompagnare i flussi di
merci verso l’Austria e la Germania” e che la nostra Regione
intende continuare a sviluppare infrastrutture strategiche,
sempre pi? connesse e integrate nel contesto europeo”.
Il progetto della Galleria di Base del Brennero, avviato nel 2007
e con conclusione prevista nel 2032, ? sostenuto dall’Unione
Europea e realizzato con la collaborazione di Italia e Austria.
Una sfida ingegneristica e ambientale che dar? un contributo
decisivo alla mobilit? sostenibile e allo sviluppo economico del
Paese.
