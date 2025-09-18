Close Menu
Trending
giovedì 18 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Infrastrutture: Amirante, diaframma Brennero opera strategica

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 L’assessore ha presenziato alla cerimonia di abbattimento con la
premier Meloni
Udine, 18 set – “La Galleria di base del Brennero ? un’opera
strategica per l’Italia e per l’Europa: segna un passo avanti
decisivo verso una mobilit? moderna, sicura e sostenibile, capace
di rafforzare la competitivit? del nostro sistema logistico e
produttivo”.
Con queste parole l’assessore regionale alle Infrastrutture e
Territorio, Cristina Amirante, ha rappresentato oggi il Friuli
Venezia Giulia a Bolzano, alla cerimonia di abbattimento del
diaframma del cunicolo esplorativo, alla presenza della
presidente del Consiglio Giorgia Meloni e delle autorit? italiane
e austriache.
La conclusione dello scavo consente per la prima volta un
collegamento ferroviario sotterraneo tra Italia e Austria. Con i
suoi 55 chilometri (destinati a diventare 64 con la
circonvallazione di Innsbruck) la Brenner Basistunnel (Galleria
di Base del Brennero/BBT) sar? la galleria ferroviaria pi? lunga
al mondo e rappresenta il cuore del corridoio TEN-T
Scandinavo-Mediterraneo.
“L’attuale linea del Brennero ha una capacit? limitata – ha
ricordato Amirante – mentre il nuovo tunnel permetter? di
spostare pi? merci dalla strada alla rotaia, riducendo
l’inquinamento e accorciando i tempi di percorrenza. Rappresenta
anche una leva economica fondamentale, perch? l’Italia dispone di
una piattaforma logistica naturale, fatta di porti e di un
sistema entroterra che sostiene la crescita delle nostre
imprese”.
“Il Friuli Venezia Giulia non poteva mancare a questo
appuntamento storico, parte integrante di una rete molto pi?
ampia” ha sottolineato Amirante, ricordando che “il valico di
Tarvisio svolge un ruolo cruciale nell’accompagnare i flussi di
merci verso l’Austria e la Germania” e che la nostra Regione
intende continuare a sviluppare infrastrutture strategiche,
sempre pi? connesse e integrate nel contesto europeo”.
Il progetto della Galleria di Base del Brennero, avviato nel 2007
e con conclusione prevista nel 2032, ? sostenuto dall’Unione
Europea e realizzato con la collaborazione di Italia e Austria.
Una sfida ingegneristica e ambientale che dar? un contributo
decisivo alla mobilit? sostenibile e allo sviluppo economico del
Paese.
ARC/PT/al
181907 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl