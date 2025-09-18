Close Menu
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Aut. Locali: Roberti, efficace uso fondi Regione per scuole S. Quirino

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Verificato con il sindaco lo stato di avanzamento dei cantieri
finanziati con la Concertazione
San Quirino, 18 set – “Il comune ha marciato speditamente
nell’utilizzo dei fondi trasferiti attraverso lo strumento della
concertazione, con i quali si stanno sistemando due scuole. Alla
Foscolo il cantiere si concluder? entro la prossima primavera”.
Cos? si ? espresso l’assessore regionale alle Autonomie locali
Pierpaolo Roberti al termine dell’incontro avvenuto a San Quirino
con il sindaco Guido Scapolan. La presenza dell’esponente
dell’Esecutivo nel comune della Destra Tagliamento ? stata
l’occasione per fare visita a due cantieri avviati con i fondi
della concertazione e per visitare altre strutture comunali che
hanno beneficiato nel tempo di risorse regionali.
In particolare, l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha avuto modo
di vedere lo stato di avanzamento dei lavori della scuola
primaria Ugo Foscolo, oggetto di un finanziamento in
concertazione da 1,6 milioni di euro, attribuiti con la legge di
stabilit? 2024. Le risorse, gi? ampiamente spese, hanno
consentito l’apertura di un cantiere che si avvia a conclusione.
Come comunicato dal primo cittadino, la ditta incaricata ha
previsto la chiusura dei lavori entro la prossima primavera, cos?
da restituire alla comunit? una scuola completamente rinnovata”.
Nel corso della visita, l’assessore ha ricordato un ulteriore
intervento in programma: la concertazione approvata con
l’assestamento di luglio 2025, che destina 3 milioni di euro a un
altro plesso scolastico del Comune. “L’amministrazione di San
Quirino – ha sottolineato Roberti – si ? dimostrata rapida e
puntuale nello svolgere le procedure necessarie, bandire la gara

