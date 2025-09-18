AOU SASSARI – Interventi per migliorare i servizi ospedalieri

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 vi invio nota stampa con alcune precisazione della direzione strategica
*NOTA STAMPA*
*Interventi per migliorare i servizi ospedalieri*
*Avviate e concluse già le prime opere al sesto piano. Al vaglio la
calendarizzazione dei lavori, pensando anche a un trasferimento graduale e
temporaneo dei degenti per garantire cure sicure e ridurre i disagi*
Sassari 18 settembre 2025 – La* Direzione strategica* dell’*Aou di Sassari*,
in merito alle notizie pubblicate sulla stampa on line e relative alla
mancanza di acqua calda in alcuni reparti dell’ala sud del Santissima
Annunziata, chiarisce che il problema non riguarda l’intera struttura. L’*acqua
calda* è presente, ma in alcuni momenti e in determinate condizioni le
tubature, ormai datate, presentano ostruzioni che riducono la portata.
Gli *uffici tecnici *hanno già eseguito un primo intervento al sesto piano,
mentre per gli altri piani si sta già valutando la calendarizzazioni di
riunioni mirate per una programmazione efficace. *I lavori* dovranno essere
pianificati con attenzione, così da garantire la *continuità assistenziale*.
Per operare in sicurezza sarà necessario individuare* aree temporanee* dove
poter trasferire i pazienti il tempo strettamente necessario.
“Sappiamo bene – sottolinea la Direzione – che questi interventi *comporteranno
inevitabili difficoltà *sia per i pazienti sia per il personale. Tuttavia,
si tratta di un passaggio necessario per restituire un servizio adeguato e
sicuro. Il nostro impegno è ridurre al minimo i disagi, *tutelare i più
fragili *e portare a termine le riparazioni nel più breve tempo possibile”.
L’Azienda ribadisce la propria *attenzione verso le persone ricoverate* e
le loro famiglie e conferma la volontà di affrontare il problema con
trasparenza, responsabilità e con il coinvolgimento di tutte le
professionalità necessarie.
