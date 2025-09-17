Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Marche

Marche, piazza strapiena a Pesaro. In migliaia per Ricci, Schlein, Bonaccini e l’Alleanza del Cambiamento

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 *Marche, piazza strapiena a Pesaro. In migliaia per Ricci, Schlein,
Bonaccini e l’Alleanza del Cambiamento*
Migliaia di persone, una piazza strapiena. Così viene accolto a Pesaro,
Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione
Marche, assieme alla segretaria nazionale PD, Elly Schlein, al presidente
nazionale PD, Stefano Bonaccini, e ai candidati dell’Alleanza del
Cambiamento.
“Fino alla Vittoria. Sta crescendo un’onda, giorno dopo giorno, che ci
porterà a vincere il 28 e il 29 settembre. Questa piazza è la dimostrazione
che i marchigiani vogliono cambiare, vogliono uscire dalla mediocrità di
questi anni e vogliono ridare una speranza alla nostra regione”, dichiara
Ricci. “Dobbiamo investire sulla sanità pubblica, perché in questi cinque
anni la sanità è peggiorata drammaticamente, l’economia marchigiana è ferma
per cui dobbiamo aiutare le nostre imprese, e dobbiamo tenere qui i nostri
ragazzi perché abbiamo bisogno di loro per il futuro delleMarche”, prosegue
Ricci. “Dobbiamo ridare una speranza a tutti. Questa è la campagna che
stiamo facendo, giorno dopo giorno, fino alla vittoria, per cambiare le
Marche ad avere finalmente una regione protagonista e conosciuta in
Europa”, conclude.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl