(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 *Marche, piazza strapiena a Pesaro. In migliaia per Ricci, Schlein,
Bonaccini e l’Alleanza del Cambiamento*
Migliaia di persone, una piazza strapiena. Così viene accolto a Pesaro,
Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione
Marche, assieme alla segretaria nazionale PD, Elly Schlein, al presidente
nazionale PD, Stefano Bonaccini, e ai candidati dell’Alleanza del
Cambiamento.
“Fino alla Vittoria. Sta crescendo un’onda, giorno dopo giorno, che ci
porterà a vincere il 28 e il 29 settembre. Questa piazza è la dimostrazione
che i marchigiani vogliono cambiare, vogliono uscire dalla mediocrità di
questi anni e vogliono ridare una speranza alla nostra regione”, dichiara
Ricci. “Dobbiamo investire sulla sanità pubblica, perché in questi cinque
anni la sanità è peggiorata drammaticamente, l’economia marchigiana è ferma
per cui dobbiamo aiutare le nostre imprese, e dobbiamo tenere qui i nostri
ragazzi perché abbiamo bisogno di loro per il futuro delleMarche”, prosegue
Ricci. “Dobbiamo ridare una speranza a tutti. Questa è la campagna che
stiamo facendo, giorno dopo giorno, fino alla vittoria, per cambiare le
Marche ad avere finalmente una regione protagonista e conosciuta in
Europa”, conclude.
