mercoledì 17 Settembre 2025
GOLDEN POWER, BEVILACQUA (M5S): AZERI SI PAPPANO IP, GOVERNO CHE FA?

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

NOTA STAMPA
Roma, 19 settembre. “Alla fine gli azeri, dopo aver sbattuto la porta e abbandonato le mire sull’ex Ilva, hanno rilevato Ip e tutta la sua infrastruttura fatta di 4.600 distributori di carburante, due raffinerie in procinto di lavorare con l’idrogeno verde e tutta un’altra serie di asset importanti per la sicurezza energetica e la mobilità del Paese. Ip, finora controllato del gruppo Api della famiglia Brachetti-Peretti, se ne va quindi all’estero durante il Governo Meloni, il più falsamente sovranista che la storia ricordi. E’ appena il caso di rammentare la vendita della rete Tim agli americani di Kkr e le cessioni di diversi pacchetti di Eni, Enilive e Plenitude a fondi esteri. Ci chiediamo cosa farà adesso l’Esecutivo di fronte a questa operazione con l’azienda azera Socar, vista la precedente solerzia nell’attivare il golden power nel risiko bancario per ostacolare l’offerta sgradita di Unicredit su Bpm e per sostenere al meglio le cordate finanziarie amiche, quelle dei Caltagirone e dei Del Vecchio, nell’operazione Mps-Mediobanca, la vera Manovra economica del Governo, la sua vera Legge di bilancio. L’infrastruttura Ip, sinora appartenuta al gruppo Api, come dimostra lo stesso comunicato ai dipendenti del gruppo, è considerata strategica per la sicurezza nazionale. Che faranno i sovranisti alle vongole adesso? Attiveranno il golden power? Hanno chiesto garanzie? Quali? Una risposta è doverosa e urgente”. Lo comunica in una nota Dolores Bevilacqua (M5S), componente della Commissione industria del Senato.
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

