(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Elezioni: Rotelli (FdI), “Con Giuli a Grosseto per valorizzare cultura, Tomasi guida giusta per Toscana”
Grosseto, 17 settembre 2025 – «La visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Grosseto conferma l’attenzione del Governo Meloni verso la Maremma e l’Amiata e tutta la provincia di Grosseto, territori di straordinario valore storico e culturale». E’ quanto afferma l’onorevole Mauro Rotelli, commissario provinciale di Fratelli d’Italia, che ha accolto il ministro insieme ai parlamentari grossetani Fabrizio Rossi e Simona Petrucci e ai candidati FdI alle regionali.
«Fratelli d’Italia a Grosseto è oggi una realtà radicata, con circoli, amministratori e dirigenti preparati – ha aggiunto –. Con Alessandro Tomasi candidato presidente, abbiamo l’occasione di cambiare il destino della Toscana dopo decenni di governo Pd: è un ottimo sindaco e saprà essere un grande presidente».
(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Elezioni: Rotelli (FdI), “Con Giuli a Grosseto per valorizzare cultura, Tomasi guida giusta per Toscana”