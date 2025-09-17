(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Cultura: Rossi (FdI), “Da ministro Giuli risorse per Cavallerizza ed ex cinema Marraccini”
Roma, 17 settembre 2025 – “La visita a Grosseto del ministro della Cultura Alessandro Giuli è un segnale forte di attenzione del governo Meloni verso la nostra città e il suo patrimonio”. E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore comunale all’Urbanistica e Centro Storico, che oggi ha preso parte alla visita istituzionale del ministro al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma e alla chiesa di San Pietro, ricevuto a sindaco Vivarelli Colonna, dal prefetto Paola Berardino e dal Vescovo della diocesi di Grosseto-Roselle, Bernardino Giordano.
“La chiesa di San Pietro – ricorda Rossi – è già stata destinataria di 300mila euro di fondi Pnrr per la messa in sicurezza sismica e il restauro. Ma la notizia più importante è l’annuncio del finanziamento di due grandi progetti: il recupero della Cavallerizza sulle Mura Medicee e la riqualificazione dell’ex cinema Marraccini, che diventeranno nuovi poli culturali e sociali per Grosseto”.
“Ringrazio il ministro Giuli e il governo Meloni perché con questi interventi Grosseto può guardare al futuro, facendo della cultura un motore di sviluppo per tutta la Maremma”, conclude Fabrizio Rossi.
