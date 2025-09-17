Comunicato stampa e materiali – Assedio al Colleoni

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda
COMUNICATO STAMPA
550° Anniversario Bartolomeo Colleoni
Presentazione ufficiale del gioco da tavolo Assedio al Colleoni
eventi, percorsi esperienziali e strumenti innovativi per la divulgazione storica.
Il progetto, promosso da Pianura da scoprire e dalla rete Terre Colleonesche, in collaborazione con
enti locali, associazioni culturali e operatori del territorio, prevede un ricco programma di attività
esperienziali, divulgative e turistiche: visite guidate, momenti teatrali, percorsi interattivi, incontri
con storici ed esperti. L’obiettivo è far emergere il valore della memoria collettiva legata alla figura
di Colleoni e al patrimonio materiale e immateriale che ne è derivato nel corso dei secoli.
Tra le iniziative più originali e innovative del calendario, si distingue il gioco da tavolo “Assedio al
Colleoni”, ideato e realizzato da Alessandro Gavazzi e Armando Scarpellini, concepito come
strumento ludico-didattico capace di coniugare intrattenimento, formazione storica e
coinvolgimento intergenerazionale.
Il gioco
Assedio al Colleoni è un gioco da tavolo avvincente ed educativo, creato in edizione limitata per le
celebrazioni ufficiali. Su una grande plancia artistica di 121 caselle, i giocatori affrontano un
percorso ricco di ostacoli, insidie e sorprese, fino a raggiungere la casella finale, raffigurante la
celebre statua equestre del Colleoni scolpita dal Verrocchio a Venezia.
Ogni partecipante veste i panni di un condottiero del Quattrocento che lanciando dadi e
affrontando prove di conoscenza, si contende i feudi colleoneschi, rappresentati da monumenti e
dettagli storici. Per conquistarli serve fortuna, ma soprattutto cultura: domande a risposta
multipla mettono alla prova la conoscenza su eventi, personaggi e luoghi legati alla vita del
Colleoni.
Tra caselle speciali, sfide tra giocatori e opportunità strategiche, solo chi riuscirà a conquistare
tutti i feudi e raggiungere con un lancio esatto la casella finale potrà fregiarsi del titolo di nuovo
Signore colleonesco.
Un ponte tra passato e presente
Assedio al Colleoni non è soltanto un gioco, ma un vero e proprio ponte tra storia e attualità:
unisce il piacere della sfida alla scoperta dei territori e degli episodi che hanno segnato la vita del
condottiero, offrendo un’esperienza intergenerazionale capace di coniugare memoria, cultura e
divertimento.
