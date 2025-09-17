(ARC) Eventi: Fedriga, Pordenonelegge evento di punta in Italia

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Il governatore del Fvg all’inaugurazione della 26 edizione della
Festa del libero e della libert?. “Anche in Occidente vedo rischi
per il confronto plurimo delle idee e per la libert?”
Pordenone, 17 set – “Un’edizione di Pordenonelegge molto
importante perch? ci avvicina al traguardo della Capitale
italiana della Cultura 2027 e ci prepara ad assaporare quello che
sar? il fermento e il protagonismo culturale di Pordenone ben
oltre i confini nazionali. Ma ringrazio la Fondazione e gli
organizzatori perch? la Regione pu? vantarsi di avere una
capitale della cultura da 26 anni, ben prima della data del 2027.
Un grande evento di liber?, immerso nella citt? e che coinvolge
l’intera comunit?, puntando sempre a fare esprimere la pluralit?
delle idee”.
Lo ha detto questa sera il governatore del Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga, partecipando alla cerimonia di apertura
della ventiseiesima edizione di Podenonelegge, Festa del libro e
della libert?. Presente all’evento anche l’assessore regionale
alle Infrastrutture Cristina Amirante.
L’inaugurazione al Teatro Verdi di Pordenone – sul palco anche
l’onorevole Emanuele Loperfido, il presidente della Fondazione
Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, il sindaco Alessandro
Basso e il presidente della Camera di commercio Pordenone Udine
Giovanni Da Pozzo, oltre che la direttrice della Fondazione
Michela Zin e i curatori Gian Mario Villalta, Alberto Garlini e
Valentina Gasparet – ha visto come protagonista la premio Nobel
per la pace Shirin Ebadi, attivista iraniana per i diritti umani,
prima donna giudice nel suo Paese e oggi voce in esilio in
opposizione al regime di Teheran.
Commentando la presenza del Nobel per la pace Shirin Ebadi,
Fedriga ha richiamato l’attenzione “sulle persecuzioni in Iran,
di cui forse si parla troppo poco”, denunciando “la repressione
dei diritti delle donne, della libert? di espressione e di
parola, e le continue pene capitali inflitte”.
“Ma ? necessario preoccuparsi – ha aggiunto il governatore –
anche quando in Occidente ci sono dei segnali che mostrano un
indebolimento delle libert?. L’esempio ci viene dalla cronaca di
questi giorni. Quando, negli Usa viene ammazzato un giovane che
esprime le proprie idee e, da parte di qualcuno, vi ? il
tentativo di speculazione politica, tanto che neanche di fronte
alla morte vi ? il rispetto. Oppure come quando un professore
universitario viene aggredito e gli viene impedito di fare
lezione. E se di fronte a episodi come questi – ha detto Fedriga
– non vi ? una forte condanna unanime, rispetto al fatto che si
attaccano le persone e non le idee, ? il segnale che il confronto
libero e le libert? si stanno indebolendo”.
“Ecco perch? manifestazioni come Pordenonelegge – ha concluso
Fedriga – hanno il grande merito di mettere a confronto idee
diverse, perch? solo nel confronto e nel rispetto delle idee
diverse vivono libert? e democrazia. Questa ? la grande
differenza tra chi solo parla di libert? e chi, invece la libert?
la promuove”.
