mercoledì 17 Settembre 2025
Politica Interna

APPENDINO (M5S): "VIVIAMO TEMPO IN CUI L'ÉLITE FA LA LOTTA DI CLASSE CONTRO IL POPOLO"

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 APPENDINO (M5S): “VIVIAMO TEMPO IN CUI L’ÉLITE FA LA LOTTA DI CLASSE CONTRO IL POPOLO”
“Stiamo vedendo sotto i nostri occhi il fallimento di politiche economiche che ci hanno raccontato come vincenti: la globalizzazione che ha aumentato la diseguaglianza, la flessibilità che ha precarizzato, le privatizzazioni di settori strategici che ci hanno fatto perdere competitività. Un fallimento dopo l’altro che ha aumentato la concentrazione del benessere indebolendo i più deboli: per citare Luciano Gallino, ‘la lotta di classe dopo la lotta di classe’ è stata fatta dall’alto verso il basso, dai ricchi ai poveri, dai potenti ai cittadini normali. Non è il popolo che lotta contro l’élite, è l’élite che lotta contro il popolo, e sta vincendo. E in questo contesto non è normale che nel nostro Paese si alimenti questa lotta. Basta guardare le scelte di questo governo: non è normale che abbiano bocciato il nostro emendamento per portare al 100% gli stipendi dei cassintegrati e 24 ore dopo hanno aumentato gli stipendi di Ministri e Sottosegretari; non è normale che non trovino i soldi per Opzione Donna, per le pensioni, per la salute e per chi è in difficoltà e poi a ogni manovra di bilancio trovino miliardi e miliardi per le armi; non è normale che si rifiutino di tassare gli extraprofitti di banche e case farmaceutiche e poi sostanzialmente aumentino le tasse ai lavoratori e a quel ceto medio che hanno abbandonato. Fare politica, al contrario, vuol dire avere il coraggio di stare dalla parte di chi è meno protetto.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla festa della FIOM a Torino

