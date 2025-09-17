Close Menu
AGENDA STAMPA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 18 SETTEMBRE

Updated:
Roma, 17 Settembre 2025

AULA
📌12 Voto su ddl costituzionale separazione carriere
A seguire: esame Pdl festa nazionale San Francesco d’Assisi

COMMISSIONI
📌10 e termine votazioni Aula mattina_Giustizia_Decreto in materia di giustizia (referente, previste votazioni)
📌10.45_Bilancio_Risoluzione sul contenuto del DEF
📌11.15_Politiche UE_Legge di delegazione europea (referente)
📌13.30 o termine votazioni mattina_Audizione di Marco Ansaldo, già vaticanista
📌14_Femminicidio_Audizione rappresentanti dell’associazione di imprese “Valore D”, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza economica

🔵 9 Giunta autorizzazioni

EVENTI
📌10 Sala del Refettorio. L’innovazione amica delle persone. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv
📌14.30 Sala della Regina. Convegno: “Il cantiere della riforma della legge professionale
forense. Una importante sfida per l’avvocatura di oggi e domani”. (On. Pellicini)
📌17 Sala Matteotti. Convegno: “Mano nella mano. Neuroscienze e schemi motori
al servizio della didattica pianistica”. (On. Porta)

CONFERENZE STAMPA
📌10 Geopolitica del marmo: rischi globali e nuove rotte per i distretti lapidei italiani. Alessia Ambrosi
📌11.30 Affitto case. Andrea Mascaretti
📌13 Basic Income Week. Dario Carotenuto
📌14.30 Made in Italy 2030: professionisti e imprese per un nuovo posizionamento globale. Cristina Almici
📌16 Edilizia scolastica ed Osservatorio Nazionale. Antonio Caso
📌17.30 Le professioni al centro. Marta Schifone

