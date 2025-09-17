(ACON) SPORT. NOVELLI: EAGLES CIVIDALE INCARNANO VALORI SOCIALI E IDENTIT

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 (ACON) Trieste, 17 set – “Con orgoglio e spirito di
appartenenza ho preso parte, questa mattina nella sede della
Regione Friuli Venezia Giulia in piazza Unit? d’Italia alla
presenza del Presidente Massimiliano Fedriga, alla presentazione
della squadra e della nuova maglie delle Eagles futsal, la
squadra di calcio a 5 di Cividale. Come rappresentante delle
istituzioni e come amministratore locale, esprimo pieno e
convinto sostegno a una realt? sportiva che dimostra come
passione, impegno e coesione possano diventare strumenti di
crescita per tutto un territorio e colgo l’occasione per
ringraziare il presidente Kevin Gaddi per quanto sta facendo per
la squadra, che rappresenta Cividale e consolida il suo ruolo di
ambasciatore di valori per tutta la Regione Friuli Venezia
Giulia”.
Lo dichiara in una nota Roberto Novelli, consigliere regionale di
Forza Italia, a margine di un appuntamento che ha ribadito come
“lo sport non sia soltanto competizione, che, messa al riparo dal
fanatismo, costituisce un elemento importante per crescere e per
imparare a gestire, governare e utilizzare le scariche di
adrenalina, ma anche educazione, salute e prevenzione: promuovere
la pratica sportiva significa investire nella qualit? della vita
dei cittadini, contrastare le conseguenze della sedentariet? e
rafforzare il senso di comunit?”.
Secondo Novelli “le Eagles incarnano questi valori, e Cividale
pu? guardare a loro come a un esempio di determinazione e di
radicamento nei confronti della propria terra. Le istituzioni
regionali e comunali, unite, continueranno a sostenerle con
convinzione, perch? lo sport ? un patrimonio sociale oltre che
culturale, capace di rafforzare identit? e legami”.
