Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ACON) SPORT. NOVELLI: EAGLES CIVIDALE INCARNANO VALORI SOCIALI E IDENTIT

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 (ACON) Trieste, 17 set – “Con orgoglio e spirito di
appartenenza ho preso parte, questa mattina nella sede della
Regione Friuli Venezia Giulia in piazza Unit? d’Italia alla
presenza del Presidente Massimiliano Fedriga, alla presentazione
della squadra e della nuova maglie delle Eagles futsal, la
squadra di calcio a 5 di Cividale. Come rappresentante delle
istituzioni e come amministratore locale, esprimo pieno e
convinto sostegno a una realt? sportiva che dimostra come
passione, impegno e coesione possano diventare strumenti di
crescita per tutto un territorio e colgo l’occasione per
ringraziare il presidente Kevin Gaddi per quanto sta facendo per
la squadra, che rappresenta Cividale e consolida il suo ruolo di
ambasciatore di valori per tutta la Regione Friuli Venezia
Giulia”.
Lo dichiara in una nota Roberto Novelli, consigliere regionale di
Forza Italia, a margine di un appuntamento che ha ribadito come
“lo sport non sia soltanto competizione, che, messa al riparo dal
fanatismo, costituisce un elemento importante per crescere e per
imparare a gestire, governare e utilizzare le scariche di
adrenalina, ma anche educazione, salute e prevenzione: promuovere
la pratica sportiva significa investire nella qualit? della vita
dei cittadini, contrastare le conseguenze della sedentariet? e
rafforzare il senso di comunit?”.
Secondo Novelli “le Eagles incarnano questi valori, e Cividale
pu? guardare a loro come a un esempio di determinazione e di
radicamento nei confronti della propria terra. Le istituzioni
regionali e comunali, unite, continueranno a sostenerle con
convinzione, perch? lo sport ? un patrimonio sociale oltre che
culturale, capace di rafforzare identit? e legami”.
ACON/COM/fa
171321 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl