martedì 16 Settembre 2025
SEPARAZIONE CARRIERE, PERANTONI (M5S): CITTADINI CHIEDONO ALTRO: GIUSTIZIA EFFICIENTE, LAVORO DIGNITOSO E SANITA’

Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 SEPARAZIONE CARRIERE, PERANTONI (M5S): CITTADINI CHIEDONO ALTRO: GIUSTIZIA EFFICIENTE, LAVORO DIGNITOSO E SANITA'
ROMA, 16 sett. – “Nessuno degli argomenti che il centrodestra ha portato a supporto della sua legge ha alcuna solida base. Sostengono che serva a migliorare la giustizia ma è palese a chiunque che il Ddl non contenga alcuna misura utile per i cittadini e per gli uffici giudiziari. Quello che serve veramente sono le assunzioni, gli investimenti, uffici che funzionano. Le carenze di organico riguardano i magistrati, il personale amministrativo, la Polizia Penitenziaria, gli uffici del giudice di pace e parliamo nel complesso di decine di migliaia di figure mancanti. Nessun cittadino chiede che fine abbia fatto la legge sulla separazione della carriere, quello che chiede la gente è una giustizia che funzioni, un lavoro retribuito in maniera dignitosa e una Sanità universale, ad esempio. E il governo risponde con la separazione tra giudici e Pm e con l’Alta Corte disciplinare, sperperando altro denaro pubblico dopo quello gettato nei centri per migranti in Albania e dopo i miliardi destinati alla folle corsa al riarmo”.
Lo ha detto il deputato M5S Mario Perantoni nella discussione generale sulla Separazione delle carriere.
Movimento 5 Stelle

