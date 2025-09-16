Close Menu
SEPARAZIONE CARRIERE, M.RICCIARDI (M5S): DOPO PARLAMENTO E STAMPA, GOVERNO VUOLE FAGOCITARE LA GIUSTIZIA

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

SEPARAZIONE CARRIERE, M.RICCIARDI (M5S): DOPO PARLAMENTO E STAMPA, GOVERNO VUOLE FAGOCITARE LA GIUSTIZIA
ROMA, 16 sett. – “Ora che il governo ha fagocitato il potere del Parlamento, restano la stampa e la magistratura come prossimo pasto. I giornalisti vengono ormai sistematicamente attaccati e intimiditi se osano raccontare la verità, infatti la presidente del Consiglio ha detto che lei non vuole mai parlare con la stampa italiana: c’è il pericolo che faccia domande scomode. L’ultimo potere che se non inglobato per il governo Meloni va almeno addolcito, è quello giudiziario. La Giustizia ha seri problemi di lentezza, inefficienza e impunità per alcuni reati, ma anzichè lottare contro questi mali atavici, il centrodestra punta a renderla un’appendice del potere esecutivo, in particolare mettendo i Pm direttamente o indirettamente sotto il controllo del governo. Così non ci saranno più inchieste su truffe ai danni dello Stato da parte di un ministro, nessun giudice potrà esprimersi sulla rivelazione del segreto d’ufficio da parte di un membro del governo, perché quei magistrati saranno alle dipendenze del governo di turno”. 
Lo ha detto la deputata M5S Marianna Ricciardi nella discussione generale sulla Separazione delle carriere.
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

