Close Menu
Trending
martedì 16 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

SEPARAZIONE CARRIERE, DE RAHO (M5S): CITTADINI SARANNO MENO TUTELATI, CDX PUNTA A INDEBOLIRE GIUSTIZIA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 SEPARAZIONE CARRIERE, DE RAHO (M5S): CITTADINI SARANNO MENO TUTELATI, CDX PUNTA A INDEBOLIRE GIUSTIZIA
ROMA, 16 sett. “Nessuno deve dimenticare che la separazione delle carriere venne inserita nel piano eversivo della P2, che lo considerava lo strumento per indebolire la magistratura, renderla attaccabile e condizionabile. Da parte del centrodestra abbiamo dovuto sentire tanti argomenti a sostegno di questa legge che non hanno alcun fondamento. Cosa c’entra con la separazione delle carriere il fatto che un tribunale del riesame ribalti la decisione di un giudice? Secondo questa logica dovremmo dividere i giudici di primo grado da quelli di appello e questi da quelli della Cassazione. Dire che nel 50% dei casi la parte giudicante smentisce la tesi accusatoria non è la prova che si devono separare le carriere ma l’esatto contrario, dimostra che il giudice è indipendente dal Pm. La nuova Alta Corte poi somoglierà più a un plotone di esecuzione. La maggioranza porta avanti argomenti del tutto improvvisati perchè il suo obiettivo è tutt’altro: attaccare e intimorire il potere giudiziario. Con questa legge il cittadino sarà meno tutelato, non avrà più nella Giustizia un riferimento per far valere i suoi diritti rivolgendosi a un giudice.veramente autonomo e indipendente. Questo è lo scenario che ci attende, ma insieme a tanti cittadini ci batteremo contro questo attacco alla Costituzione”.
Lo ha detto il deputato M5S Federico Cafiero De Raho nell’aula di Montecitorio.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl