SANITÀ, QUARTINI (M5S): ITALIA FANALINO DI CODA IN UE E G7, GOVERNO NON HA PIÙ ALIBI

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

ROMA, 16 SETTEMBRE 2025 – “L’Italia affonda nella classifica europea per spesa sanitaria pubblica: 14esima su 27 Paesi europei Ocse e ultima nel G7. È questa la drammatica fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe, che mette nero su bianco un dato inequivocabile: su tale fronte, il Governo Meloni ha fallito e nemmeno la propaganda, di cui la premier e i suoi sono maestri, basta più per negare la realtà. Lo scorso anno, solo il 6,3% del Pil è stato destinato alla spesa sanitaria pubblica, contro una media europea del 6,9% e una media Ocse del 7,1%. Ancora peggio è avvenuto sul fronte della spesa pro-capite. Il divario con la Germania è abissale: oltre 4.200 dollari pro-capite in meno. Un dato su tutti rende la portata del disastro: quasi 6 milioni di italiani nel 2024 hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche. E mentre i Paesi con sistemi simili al nostro hanno reagito alla pandemia aumentando strutturalmente gli investimenti pubblici nella sanità, il nostro ha scelto la strada opposta: quella dei tagli e del definanziamento. Con l’avvio della discussione della legge di Bilancio 2026, Meloni&Co. non hanno più alibi. Ogni euro negato alla sanità oggi significa più disuguaglianze e meno futuro. Il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione non è negoziabile. È tempo che questo Governo lo ricordi e agisca di conseguenza”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Affari sociali Andrea Quartini, coordinatore del Comitato salute e inclusione sociale.
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

