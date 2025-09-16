Close Menu
Trending
martedì 16 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

RAI, M5S: FDI ATTACCA FLORIDIA PER SCAMPOLI VISIBILITÀ

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 RAI, M5S: FDI ATTACCA FLORIDIA PER SCAMPOLI VISIBILITÀ
Roma, 16 set. – “Ci sono politici in cerca d’autore che sono sconosciuti anche ai propri familiari e che cercano scampoli di visibilità con comunicati stampa ridicoli e che lasciano il tempo che trovano. Uno di questi risponde al nome di Filini, che non è il personaggio di Fantozzi, visto che rispetto a quello ha molta meno credibilità. Costui si permette di parlare di “fallimento” della presidente Floridia, dimenticandosi quello di Fratelli d’Italia e della sua maggioranza che blocca di proposito la vigilanza. Poi c’è Augusta Montaruli, che continua ad abbaiare alla luna dopo averlo fatto in TV. Sono loro ad aver paralizzato la Commissione perché hanno paura del pluralismo, gli dà fastidio l’indipendenza e non tollerano organi di garanzia che non si pieghino ai diktat di Giorgia Meloni. Domani, infatti, boicotteranno ancora i lavori della Commissione e già oggi mettono le mani avanti, perché sanno bene che sarebbe scomodo discutere in quella sede dei palinsesti, audendo i diretti interessati e verificando il rispetto del pluralismo e del contratto di servizio. Alla maggioranza fa invece comodo tenere la Commissione fuori gioco, così possono agire indisturbati. Il loro unico progetto sul servizio pubblico è trasformarlo in megafono governativo. Quanto a Gaza: se per gente come Filini e Montaruli quella tragedia non merita una prima serata, ce ne faremo una ragione. Loro al massimo possono chiedere in prima serata una replica di Fantozzi. Filini, facci lei i palinsesti!”.
Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl